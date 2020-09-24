بالفيديو.. جهود مباحث التموين خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى. وأسفرت جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات عن ضبط ١260 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة. وأعد قطاع الإعلام بوزارة الداخلية فيديو يرصد أبزر النتائج تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي.

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