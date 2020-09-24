كورونا: قيود جديدة في إسرائيل بعد وصول معدلات الإصابة إلى معدلات قياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (بي بي سي):

تستعد إسرائيل لفرض قيود جديدة في إطار إجراءات إغلاق عام جديد في البلاد بعد وصول معدلات الإصابة بفيروس كورونا إلى مستويات قياسية وفي ظل تحذيرات أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو.

و من ضمن الإجراءات المقترحة أمام الكنيست إغلاق المزيد من أماكن العمل وزيادة القيود على الحركة ومنع التجمعات الكبيرة .

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ومن المتوقع عدم السماح للمعابد اليهودية فتح أبوابها باستئناء مجموعات صغيرة الأسبوع المقبل خلال الاحتفالات في يوم كيبور أحد أقدس الأعياد اليهودية.

وتأتي هذه الخطوات بعد إصابة أكثر من 8000 شخص بفيروس كورونا خلال الأربع العشرين الساعة الماضية ، وهو واحد من أعلى معدل للإصابة في العالم بالنسبة لعدد السكان.

و توفي حتى الآن منذ بداية الوباء، 1335 شخصًا مصابًا بفيروس كورونا في إسرائيل وتم تشخيص أكثر من 206000 حالة.