الملك سلمان يدعو لنزع سلاح حزب الله

حمل العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز "حزب الله" اللبناني المسؤولية عن الانفجار المدمر الذي هز مرفأ بيروت أوائل أغسطس، داعيا إلى نزع سلاح "الحزب" لتحقيق الأمن في البلاد.

وشن الملك السعودي، في كلمة مسجلة أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، هجوما حادا على "حزب الله"، واصفا إياه بأنه "حزب إرهابي تابع لإيران".

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وأعلن الملك سلمان عن وقوف السعودية إلى جانب الشعب اللبناني الذي يواجه كارثة إنسانية نتيجة لانفجار مرفأ بيروت، مشددا على أن الانفجار "يأتي نتيجة هيمنة حزب الله.. على اتخاذ القرار في لبنان بقوة السلاح مما أدى إلى تعطيل مؤسسات الدولة الدستورية".

وتابع: "تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء يتطلب تجريد هذا الحزب الإرهابي من السلاح".