المغرب: رئيس الأمن الوطني يلتقي السفير الأمريكي بالرباط

استقبل عبداللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني المغربي اليوم، دايفيد فيشر، سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى المملكة المغربية، بالرباط، بحضور مسؤولين من الإدارات المركزية للأمن الوطني المغربي، وممثلين عن سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالعاصمة الرباط.



وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في

بيان أن هذا الاجتماع يدخل في إطار علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية.



وذكر البيان أن الجانبين، تناولا مختلف الموضوعات الأمنية التي ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا آليات التعاون والتنسيق في مجال مكافحة

مخاطر التهديد الإرهابي والتطرف العنيف والجريمة المنظمة، وارتباطاتها المتزايدة في المحيط الإقليمي في منطقة شمال فريقيا ودول الساحل، واستعراض السبل الكفيلة بتعزيز هذا التعاون.



كما استعرض الطرفان آليات تطوير وتدعيم مستويات التعاون الثنائي بين الأجهزة الأمنية المغربية المختلفة والوكالات الأمنية الأمريكية في مجال مكافحة المخاطر والتهديدات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود ، وكذا تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.