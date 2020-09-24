تبون يرأس اجتماعًا لبحث ترتيبات افتتاح جامع الجزائر الأعظم

رأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، اجتماعًا حضره عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) وعدد من أعضاء الحكومة خصصت لبحث موضوعات ذات علاقة بجامع الجزائر الأعظم قبل افتتاحه في الأول من نوفمبر المقبل ومشروع إنجاز ميناء

الوسط الحمدانية بولاية تيبازة (شمال).



وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن الاجتماع حضره أيضًا وزراء الشؤون الخارجية، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والمالية، والطاقة، والشؤون الدينية والأوقاف، والسكن والعمران والمدينة، والتجارة، والأشغال العمومية، والنقل، إلى جانب المستشار الاقتصادي

والمالي برئاسة الجمهورية ومحافظ بنك الجزائر.



وأضاف البيان أن الاجتماع خصص مواضيع ذات العلاقة باللمسات الأخيرة لجامع الجزائر (ثالث أكبر مسجد في العالم وأكبر مسجد في أفريقيا) قبل فتحه في الأول من نوفمبر المقبل ومشروع إنجاز ميناء

الوسط الحمدانية بولاية تيبازة ومسائل أخرى تهم قطاع التسيير المالي.