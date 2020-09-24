تطبيق قانون مساواة الأجور بين النساء والرجال فى الإمارات

بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين فى الإمارات العربية المتحدة، تنفيذ قانون المساواة بين أجور النساء والرجال فى القطاع الخاص.

وينص القانون الجديد على أن «تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو آخر ذى قيمة متساوية»؛

إذ سيهتم مجلس الوزراء بالإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العمل ذى القيمة المتساوية.

ويهدف القانون الجديد لتعزيز المساواة بين الجنسين فى الأجور والرواتب فى القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة

فيه.

كما تطمح وزارة الموارد البشرية والتوطين فى أن تسهم التعديلات الجديدة فى تعزيز مكانة الإمارات إقليميًّا وعالميًّا فى المساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات.

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة تعد الأولى بين الدول العربية فى المساواة بين الجنسين، وفقًا لتقرير الفجوة بين الجنسين للعام 2020 الصادر من المنتدى الاقتصادى العالمى.