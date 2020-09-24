المبادرة الإماراتية 20 في 2020 توفر الإنارة المستدامة لقرية حبيشة

أعلنت "جائزة زايد للاستدامة" عن تركيب حلول للإنارة تعمل بالطاقة الشمسية طورتها إحدى الجهات الفائزة بالجائزة، في قرية حبيشة بمحافظة أسيوط بمصر.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الإنسانية الإماراتية "20 في 2020" وبهدف تعزيز مقومات الحياة وتوفير مجموعة من المزايا لسكان القرية، وتم تركيب أكثر من 50 مصباح(LED عالي الأداء والكفاءة في استهلاك الطاقة ضمن الشارع الرئيس في القرية، ومن المتوقع أن تعود بالنفع على 3500 شخص يومياً.

تعد "20 في 2020" مبادرة إنسانية أطلقتها دولة الإمارات وتقودها جائزة زايد للاستدامة بالتعاون مع شركائها سوق أبوظبي العالمي، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومبادلة للبترول، ووزارة التسامح، ومصدر، ومجموعة ماجد الفطيم.

قامت سونا ديزاين، وهي من الشركات الصغيرة والمتوسطة الفائزة بجائزة زايد للاستدامة لعام 2018 ضمن فئة الطاقة، والتي تتخذ مقرها في فرنسا، بتطوير المصابيح الشمسية الجديدة التي من المتوقع أن تحدث تأثيراً إيجابياً في حياة السكان على مستويات عدة، حيث ستتيح لهم

العمل والتواصل والشعور بالأمان عندما يحل الظلام، فضلاً عن المساهمة في الجهود العالمية الرامية للحد من التغير المناخي.

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قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومدير عام جائزة زايد للاستدامة: "ترتبط دولة الإمارات بعلاقات أخوية متميزة مع جمهورية مصر العربية، ترتكز على الأسس الراسخة التي أرساها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتستمر هذه العلاقة في النمو والتطور في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. ويأتي تنفيذ مبادرة 20 في 2020في مصر ضمن جهود جائزة زايد للاستدامة للمساهمة في تعزيز الإرث الإنساني الغني للشيخ زايد، حيث تسعى هذه المبادرة إلى إحداث تغيير إيجابي ملموس في حياة سكان قرية حبيشة من خلال تركيب مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لإنارة الشوارع،

ما يعود عليهم بمنافع اقتصادية واجتماعية وتعليمية مستدامة وبعيدة المدى".

وثمّن الدعم المقدم من كل من سوق أبوظبي العالمي، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومبادلة للبترول، ووزارة التسامح، ومصدر، ومجموعة ماجد الفطيم، كشركاء في المبادرة ومساهمتهم في نشر نهج الشيخ زايد في مجال العمل الإنساني، كما أشاد بتعاون وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية في تنفيذ هذه المبادرة.

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: "تساهم مبادرة 20 في 2020 التي يجري تنفيذها ضمن محافظة أسيوط في دعم استراتيجية مصر لزيادة الاعتماد على مصادر طاقة متجددة منخفضة التكلفة لتلبية حاجة القرى والمدن من الكهرباء، سواء في المناطق الحضرية أو النائية، وبالتوازي مع الحفاظ على البيئة".

وأضاف: "أود التوجه بالشكر والتقدير إلى مبادرة 20 في 2020 وشركائها الاستراتيجيين، وأخص بالشكر أيضاً القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، إذ من شأن هذه الجهود أن تساهم في توطيد أواصر العلاقة الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين ودعم الخطط المهمة التي وضعتها مصر لتعزيز الخدمات وتوفيرها بكفاءة لشرائح المجتمع كافة من خلال تقديم حلول مستدامة ذات قيمة مضافة يمكن أن تحدث نقلة نوعية في جودة الحياة لأفراد المجتمع".