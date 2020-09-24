توسعة الحرمين الشريفين خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية



جسدت المملكة العربية السعودية من خلال المشروعات العملاقة لتوسعات المسجد الحرام والمسجد النبوي شاهداً حياً على ما يلقاه الحرمان الشريفان وقاصدوهما من عناية ورعاية وبذل وعطاء لكل ما من شأنه تيسير أداء العبادات والنسك، وسط منظومة من خدمات محفوفة بالأمن والأمان.



بالتزامن مع ذكرى الولاء والوفاء للبلد المعطاء، ومرور ٩٠ عاما على اليوم التاريخي الذي أعلن فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود توحيد بلادنا المباركة تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله" تسلط إدارة الإعلام والاتصال بالرئاسة الضوء على جانب من الأنظمة التي استحدثتها القيادة الرشيدة من أجل تدعيم مشاريع التوسعات السعودية في الحرم المكي بأحدث الأنظمة المتبعة عالمياً لأجل خلق بيئة مناسبة لكافة قاصدي الحرمين الشريفين لتأدية شعائرهم بكل راحة واطمئنان.



أنظمة المراقبة الإلكترونية

جرى تزويد توسعات الحرم المكي الشريف بالعديد من الأنظمة الأمنية الإلكترونية المتكاملة والمواكبة لأحدث الاشتراطات الفنية ومنها نظام كاميرات المراقبة الأمنية (CCTV) حيث تم توزيع كاميرات مراقبة ثابتة بإجمالى 2500 كاميرا، وكاميرات مراقبة متحركة بإجمالي 3000 كاميرا، وكاميرات مراقبة خاصة بالرؤية الليلية بإجمالى 285 كاميرا، كذلك هناك نظام خاص بحصر أعداد المصلين (Crowded Management System) حيث يتم من خلاله استخدام كاميرات وحساسات خاصة لحصر إجمالي أعداد المصلين لتجنب التزاحم على مداخل ومخارج الحرم المكى الشريف، وذلك بإجمالي 950 كاميرا موزعة في المسجد الحرام وأورقته.

أيضاً يتحكم نظام فتح وغلق الأبواب (Access Control System) في الأبواب الخاصة بالغرف الأمنية وغرف الكھرباء وغرف المعدات الميكانيكية، وذلك لتأمين دخول الأفراد المعنيين بمتابعة الأعمال لهذه الغرف بإجمالى 4095 وحدة، فيما يسهل نظام الاتصال الداخلي الآمن (Security Intercom) المثبت على جميع مداخل ومخارج الحرم المكي، اتصال أفراد الأمن بالغرفة الأمنية بإجمالي يصل إلى 400 وحدة، إضافة إلى 245 شاشة عرض تحوي توجيهات ومعلومات تساعد القاصدين على تجنب أي صعوبات أو مخاطر .

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أنظمة مكافحة الحرائق

ولضمان توفير أفضل وسائل الحماية والسلامة داخل المسجد فقد تم تركيب نظام إنذار الحريق (Fire Alarm System) والذي يعمل على استخدام حساسات الأدخنة المثبتة على جميع الأسقف وربطها بوسائل تنبيه سمعية وبصرية ودمجھا مع جميع الأنظمة الأمنية الأخرى اللازمة لتنفيذ خطة الإخلاء والإطفاء

الآمن بإجمالي 18.000 حساس.وإضافة إلى صناديق مكافحة الحرائق الثابتة المزودة بخرطوم مياة والتي يتجاوز عددها 2500 صندوق، فهناك العديد من الأنظمة الخاصة باطفاء الحرائق منها نظام الإطفاء باستخدام رذاذ المياة المضغوط (Water Mist System) ويتم استخدامه فى إطفاء الحرائق بشكل سريع لأي حريق قد يحدث داخل غرف الكھرباء وغرف المعدات الميكانيكية والغرف الأمنية، كما يستخدم نظام الإطفاء باستخدام رشاشات المياه(Sprinkler System) في إطفاء الحرائق بالأسقف والممرات وغرف الخدمات، ونظام الإطفاء (Fire Trace System) المثبت داخل كبائن الكھرباء لإطفاء الحرائق ومنع امتدادھا داخلها، فيما يختص نظام (Deluge System) فى إطفاء الحرائق بأماكن تواجد السلالم المتحركة والأنفاق.وتتكامل جميع الأنظمة السابقة مع بعضھا البعض عبر شبكتي (BMS)&(SCADA)حيث تتم جميع أعمال المراقبة والتحكم والربط بين الأنظمة الأمنية والكھربائية والميكانيكية، وذلك لضمان السيطرة والمواجھة الكاملة لأي حدث طارئ.نظام التغذية الاحتياطية (UPS) وتكمن أهمية نظام التغذية الاحتياطية UPS عند حالات انقطاع مصادر الطاقة الكھربائية، حيث يتولى ھذا النظام تأمين استمرارية إمدادات الطاقة الكھربائية بصورة تلقائية وبدون فوارق زمنية إلى جميع الأنظمة الأمنية والكھربائية والميكانيكية لحين عودة التغذية الرئيسية، حيث تم تزويد المشروع بإجمالي 6 وحدات بقدرة 1MVA &1.2 MVA عدد 150 وحدة بقدرة KVA&300 KVA 40 عدد 102 وحدة بقدرة KVA&30 KVA 10 .كما تم تزويد توسعة المسجد الحرام والعناصر المرتبطة بھا بمجموعة من المولدات الاحتياطية الكفيلة بتوفير الطاقة الكھربائية لكافة متطلبات أعمال الإلكتروميكانيكال بإجمالى 14 وحدة بقدرة MVA 5.5، إضافة إلى عدد من وحدات (UPS) ذات القدرات الصغيرة أقل من 160 ك ف أ في عموم المبنى والساحات لتغذية الأحمال الھامة .

أنظمة الإضاءة داخل المسجد الحرام

وزُودت توسعة المسجد الحرام والعناصر المرتبطة بھا بمجموعة من أنظمة الإضاءة المتنوعة والتي تم ربطھا بنظام تحكم متكامل لتسھيل عمليات الصيانة و تحديد الأعطال ونظام التغذية الاحتياطية (UPS)لضمان استمرارية عملها في

حالات الطوارئ وحالات انقطاع التيار الكھربائي.ويصل إجمالي وحدات الإضاءة المعلقة (النجف) إلى 1020 بوزن 25 طن للنجفة الرئيسية و7 طن للنجفة الفرعية وأوزان تتراوح بين 200 كج و 1300 كج لباقي النجف، فيما بلغ عدد وحدات الإضاءة الحائطية إلى 3600 وحدة ووحدات الإضاءة الخارجية إلى 1144 وحدة.

إحصائيات وأرقام للتوسعة الثالثة

يصل إجمالي المصاعد الكهربائية بمشروع توسعة المسجد الحرام إلى 140 مصعد موزعة بين 44 مصعد في مبنى التوسعة و 42 مصعد في الساحات و64 مصعد بمبنى المصاطب و24 بمبنى المنارات ومبنى الإخلاء 6 مصاعد، كما تتراوح قدرة تحملها بين 1600 كج لمصاعد الزائرين 2500 كج لمصاعد الخدمات و7000 كج لبعض مصاعد خدمات مبنى التوسعة.

يبلغ عرض القبة الرئيسية بالتوسعة 36.5 متر طولي وارتفاعها 21 متر طولي وارتفاع من سطح الأرض 80 متـر طـولـي، وإجمالي وزن في حدود 850 (طـن)، كما يبلغ عدد القباب السماوية المتحركة 12 قبة والقبة السماوية الثابتة 12 والقبب الثابتة 4 قبب.

يبلغ إجمالي السلالم الكھربائية في التوسعة 636 سلم كهربائي موزعة بين 242 سلم في مبنى التوسعة و42 سلم في الساحات و 274 سلم بمبنى المصاطب و 78 سلم بمبنى الاخلاء، وعدد سلالم عادية يتجاوز 160 سلم عادي.

تصل عدد حبات الكريستال المستخدمة فى الأبواب بمبنى التوسعه إلى 238,664 قطعة موزعة على أبواب مبنى التوسعة.

يحتوي مشروع التوسعة الثالثة على 4 منارات بمبنى التوسعه يبلغ ارتفاع جميعها 135 م، ومنارتين بمبنى الخدمات يبلغ ارتفاعها 424 م.

يوجد في مبنى الخدمات مهبطين لطائرات الهيلوكبتر على ارتفاع 65 متر يتم استخدامها في حالات الطواري.

يحتوي المشروع على 8 مظلات كبيرة بارتفاع 30 م وبقطر 53 م و120 مظلة صغيره بأرتفاع 21 م وبقطر من 17 م: 25 م.

ويبلغ إجمالي مشربيات زمزم 2010 مشربية تتوزع بين 396 موضع لشرب مياه زمزم ببكيات الصلاه و902 موضع لشرب مياه زمزم بطول الشوترات، كما يحتوى مبنى الخدمات والساحات على عدد 712 مشربية.

يبلغ إجمالي أماكن الوضوء في توسعة المسجد الحرام 8254 مكان وضوء منها حوالي 1156 مكان للوضوء في مبنى التوسعة و7098 مكان للوضوء في الساحات ومبنى الخدمات.

تبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطة النقل بجبل الكعبة عدد 476 سيارة و 13حافلة، ومحطة كدى تستوعـب عـدد 473 سيارة 30 حافلة، ومحطة المروه تستوعب عدد 30 حافلة.

يبلغ طول نفق القشاشية الأيمن بطول 490 م ونفق القشاشية الأيسر بطول 494 م - ونفق الفلق 120م - وكوبري المسجد الحرام بطول 111 م - وصلة كوبري محطة المروة بالطريق الدائري 28م - كوبري جبل الكعبه بطول 240م - كوبري أم القرى بطول 274 م - كوبري محطة المروة بطول 435 م منحدر خلف محطة كدى بطول 165م كوبري المسخوطة بطول 305 م.

