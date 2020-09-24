تايوان: إرسال الصين طائرتيّ استطلاعٍ باتجاه أراضينا متتالية استفزاز مُتعمد

أدانت تايوان اليوم/ الخميس/ إرسال الصين طائرتيّ استطلاعٍ باتجاه أراضيها لمدة 3 أيام متتالية واصفة هذه الخطوة بأنها "استفزاز متعمد".



وقالت وزارة الدفاع في تايوان، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية

اليوم، إن الصين أرسلت أيام الاثنين، الثلاثاء، والأربعاء من الأسبوع الجاري طائرتين لمنطقة الدفاع الجوي التايوانية، مضيفة أن تايبيه أرسلت رداً على ذلك دورياتٍ جوية.



ومن جهته، قال تشيو تشوي تشينج، نائب الوزير في مجلس شؤون البر الرئيسي التايواني، "نعارض استخدام القوة العسكرية الصينية ضد تايون، والانتهاك المتعمد لسلامة تايوان البحرية والمجال الجوي والإضرار بالوضع القائم".



وأكد المسؤول التايواني أن تايبيه "سوف تستمر في التعاون مع الدول ذات القيم المماثلة".