جددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، استثناء العراق من عقوبات استيراد الكهرباء من إيران لمدة 60 يوما.
فعّالة لتقليص اعتمادها على إيران للحصول على الطاقة.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات نقلتها قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن التمديد سيُمكِّن بغداد من اتخاذ إجراءات
ومددت الولايات المتحدة الاستثناء لبغداد لمدد تراوحت بين 90 و120 يوما من عقوبات استخدام شبكة الكهرباء الإيرانية.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تُجدد استثناء العراق من عقوبات استيراد الكهرباء الإيرانية لمُدة شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.