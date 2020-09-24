واشنطن تُجدد استثناء العراق من عقوبات استيراد الكهرباء الإيرانية لمُدة شهرين

جددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، استثناء العراق من عقوبات استيراد الكهرباء من إيران لمدة 60 يوما.



وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات نقلتها قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن التمديد سيُمكِّن بغداد من اتخاذ إجراءات

فعّالة لتقليص اعتمادها على إيران للحصول على الطاقة.



ومددت الولايات المتحدة الاستثناء ل‍بغداد لمدد تراوحت بين 90 و120 يوما من عقوبات استخدام شبكة الكهرباء الإيرانية.