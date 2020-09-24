بالفيديو: بسبب “اتصال طارئ”… ترامب يغادر مؤتمراً صحفياً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - منذ ساعتين

ذكرت “فوكس نيوز” ان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، غادر بشكل مفاجئ مؤتمرا صحفيا عقده مساء الأربعاء، موضحا أن عليه إجراء “اتصال هاتفي طارئ”.

وقبيل مغادرته قال ترامب للصحفيين: “عليّ المغادرة لإجراء اتصال طارئ.. سأعود.. أراكم غدا”، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.