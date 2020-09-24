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ترامب
ذكرت “فوكس نيوز” ان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، غادر بشكل مفاجئ مؤتمرا صحفيا عقده مساء الأربعاء، موضحا أن عليه إجراء “اتصال هاتفي طارئ”.
وقبيل مغادرته قال ترامب للصحفيين: “عليّ المغادرة لإجراء اتصال طارئ.. سأعود.. أراكم غدا”، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: بسبب “اتصال طارئ”… ترامب يغادر مؤتمراً صحفياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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