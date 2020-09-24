كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر "بسبب التجاوزات".. اليونان تهدد تركيا بمحكمة العدل الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد وزير الشئون الأوروبية اليونانى، ميليتاديس فارفيتسيوتس، باللجوء إلى محكمة العدل الدولية للدفاع عن حدودهم من التدخلات والإستفزازات التركية .

وقال الوزير اليوناني إن أعضاء الاتحاد الأوروبي متماسكون وداعمون لموقف قبرص واليونان للحفاظ على حدوهما، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

Advertisements

وأضاف وزير الشئون الأوروبية اليونانى: "قررنا خوض مفاوضات مع تركيا وإن فشلت سنلجأ لمحكمة العدل الدولية" .

وأوضح وزير الشئون الأوروبية اليوناني أن الحوار مع تركيا يجب أن يناقش فقط تحديد مناطق النفوذ البحرية، مستطردا: "لدينا جيش للدفاع عن جزرنا والتصدى للاستفزازات التركية، وسندافع عن حدودنا ولا نقبل بأى تهديدات".