الراب المغربي في حفل في تركيا

في وقت يمنع فيه إقامة الحفلات في المغرب، يتوجه 3 من نجوم الراب المغربي إلى تركيا، من أجل إحياء حفل في 17 أكتوبر المقبل.
ويحيي الحفل الخاص بالراب المغربي كل من “مسلم”، و”ديزي دروس”، و”لبنج”، ويرتقب إقامته في أحد الفنادق الشهيرة في مدينة إسطنبول.
ويعتبر الحفل المذكور، الأول من نوعه في تركيا، البلد الذي يقطن فيه عدد كبير من الجالية المغربية، والعربية، وهو ما يوضح بشكل جلي الإشعاع الكبير، الذي حققته موسيقى الراب.
وصنفت منصة “Spotify” العالمية أغاني الراب، الأكثر استماعا في المغرب، في الصيف الأخير، بل وسيطرت على قائمة أكثر من 5 أغاني استماعا.
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