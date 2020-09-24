مصدر عسكري: إجهاض عدة محاولات ليلية للهجرة بعرض البحر الأبيض المتوسط

قال مصدر عسكري، إنه تم إجهاض عدة محاولات ليلية للهجرة غير المشروعة بعرض البحر الأبيض المتوسط، خلال ثلاث ليال متتالية.
وأوضح المصدر، أنه ما بين 21 و24 شتنبر 2020، تمكن خفر السواحل في البحرية الملكية من إحباط عدة محاولات ليلية للهجرة غير النظامية في البحر الأبيض المتوسط.
وتمكن عمليات التدخل، منمساعدة 284 مرشحا للهجرة غير النظامية، معظمهم من دول جنوب الصحراء.
وتم نقل جميع الذين تم إنقاذهم سالمين إلى مختلف الموانئ في شمال المملكة، بعد تلقيهم الرعاية اللازمة على متن خفر السواحل التابع للبحرية الملكية.
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