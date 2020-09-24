الشرطة تداهم منزل قيادي في البام في طنجة أقام وليمة سياسية

داهمت قوات الشرطة ظهر هذا اليوم، منزلا في طنجة يملكه أحمد الإدريسي، رئيس جماعة اكزناية، وأحد رجال الأعيان في حزب الأصالة والمعاصرة.

السلطات تلقت إخبارية تفيد بوجود مخالفة لتدابير حالة الطوارئ الصحية حيث عقد الإدريسي لحفل غذاء جمع إليه بعض أعضاء حزبه، في سياق ترتيب الخلافات الجارية بينه وبين الأمين الجهوي للحزب، عبد اللطيف الغلبزوري.

وطوقت الشرطة منزل الادريسي، ثم داهمته. وهي تخضع الأشخاص المضبوطين للإجراءات المتخذة في هذا الباب.

ولم يحضر الحفل الأمين الجهوي للحزب، وكذلك أبرز قادة البام في إقليم طنجة-أصيلة، حيث يسعى الإدريسي لفرض سيطرته.

مصدر من المكتب السياسي للحزب قال لموقع “اليوم 24″، إن الإدريسي “أصبح مشكلة بالنسبة للحزب”. وتنتظر قيادة الحزب انتهاء إجراءات الشرطة مع المخالفين لتدابير الطوارئ، قبل الإعلان عن موقف.