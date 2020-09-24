العثماني: المغرب سارع إلى إبرام اتفاقيات ليستفيد المغاربة من تلقيح كورونا بمجرد الانتهاء من جميع مراحل دراسته

خرج رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، للحديث عن الاتفاقيات، التي أبرمتها حكومته، للحصول على لقاح فيروس كورونا.

وقال العثماني، في افتتاح المجلس الحكومي، اليوم، إنه لاحظ أن العالم بأسره لايزال يعيش على وقع جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن عددا من الدول تشهد ارتفاعا متزايدا، ومضطردا لعدد حالات الإصابة، والحالات الحرجة، وأيضا لعدد الوفيات.

ومع وجود تنافس دولي قوي للوصول إلى إيجاد تلقيح ناجع، قال العثماني إن المغرب “سارع إلى إبرام اتفاقيات مع مصنِّعَيْن اثنين، ويتعلق الأمر بشركة صينية، وأخرى بريطانية – سويدية، وذلك حتى يستفيد المغاربة من التلقيح بمجرد الانتهاء من جميع مراحل البحث، والدراسة، والتجارب المتعلقة بهذه اللقاحات.

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وكان وزير الصحة، خالد آبت طالب، قد وقع مذكرة تفاهم لاقتناء لقاحات ضد كوفيد-19، تنتجها شركة “إر-فارم”، بترخيص من مجموعة “أسترازينيكا”.

ويراهن المغرب على الحصول على لقاح كورونا في أقرب الآجال، إذ سبق لوزير الصحة أن أكد أن المغرب سيشارك في التجارب السريرية، المتعلقة بـ”كوفيد 19″، للحصول على الكمية الكافية من اللقاح المضاد للفيروس في آجال مناسبة.

وأوضح آيت الطالب في تصريحات سابقة أن المملكة ستنخرط، على غرار عدد من الدول، في تجارب سريرية لهذا اللقاح، نظرا إلى توفرها على الترسانة القانونية الكافية لتأطيره، وذلك من أجل تمكين المغرب من تحقيق الاكتفاء الذاتي أولا، والتموقع للحصول على الكمية الكافية من اللقاح في الوقت المناسب ثانيا، وأيضا لتحويل الخبرة حتى يتمكن في المستقبل العاجل القريب من تصنيع اللقاح.