الجمهوريون يدافعون عن انتقال السلطة سلميا.. ترامب وحيدا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انضم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، إلى آخرين للدفاع عن نظام الحكم الدستوري، بعدما رفض الرئيس دونالد ترامب الالتزام بالانتقال السلمي للسلطة في أعقاب انتخابات نوفمبر.



وكتب مكونيل على تويتر "سيتم تنصيب الفائز في انتخابات الثالث من نوفمبر في 20 يناير، وسيكون هناك انتقال منظم تماما كما كان الحال كل أربع سنوات منذ عام 1792".

وأيد العديد من النواب الآخرين بقوة انتقالا سلميا للسلطة بعد تعليقات الرئيس الجمهوري، الأربعاء، رغم عدم انتقاد أي منهم له بشكل مباشر.

وكتبت النائبة ليز تشيني، التي تقود الجمهوريين في مجلس النواب، على تويتر قائلة "التداول السلمي للسلطة منصوص عليه في دستورنا وأساسي لبقاء جمهوريتنا، ويؤدي زعماء أمريكا اليمين ويقسمون على احترام الدستور. سنلتزم بهذا القسم".

وراوغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صحفياً سأله بشأن التعهد بتسليم السلطة سلميا عقب انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني حال خسارته.

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وخلال كلمة من البيت الأبيض، الأربعاء، قال ترامب ردا على سؤال من أحد الصحفيين حول تسليم السلطة سلميا: "سنرى ما يحدث".

ويبدو أن السؤال يشير ضمنا إلى إمكانية خسارة ترامب، لكنه رد قائلا إنه قد يكون هناك "استمرار" للسلطة.

وفي عام 2016، عندما ترشح ترامب لمنصب الرئاسة لأول مرة، تعهد بقبول نتائج الانتخابات إذا كانت واضحة، وإذا خرج فائزا.

ويشير ترامب في هذه الدورة الانتخابية إلى أنه ربما يسعى للطعن في نتائج الانتخابات بالمحكمة.

وكان استطلاع للرأي رصد تغير اهتمامات الناخب الأمريكي وأسس اختيار سيد البيت الأبيض المقبل في الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني؛ حيث إن 8 أشخاص بين كل 10 ناخبين مسجلين يضعون نصب أعينهم قضايا الاقتصاد عند اختيار الرئيس الأمريكي، لكن تلك الأسس تغيرت الآن.