تصفية قيادي بـ"الشباب" الإرهابية جنوبي الصومال

الخليج 365 - مقديشو - أيانلي عبديالخميس 2020/9/24 07:57 م بتوقيت أبوظبي
أعلن الجيش الصومالي، الخميس، تصفية قيادي في صفوف مليشيات حركة الشباب الإرهابية وعدد من المسلحين، في عملية عسكرية بمنطقة مبارك بمحافظة شبيلى السفلى جنوبي البلاد.
وأوضح بيان صادر عن قيادة الجيش الصومالي أن مليشيات الشباب قامت بتسميم آبار مياه في المنطقة، مضيفا أن القوات دمرت أيضاً حافلة محملة بالمتفجرات أعدها الإرهابيون لغرض شن هجمات إرهابية.
وصرح مسؤولون عسكريون صوماليون لإذاعة صوت الجيش، بأن القيادي الإرهابي المقتول يدعى "عبدلي غاري"، وكان مسؤول مليشيات الشباب المتطرفة في منطقة مبارك، فيما لم يذكر عدد المسلحين المقتولين.
ويعود تأسيس حركة الشباب الإرهابية إلى عام 2004، ودشنت عنفها المسلح ضد الصوماليين في عام 2007، ومنذ ذلك الحين قامت بتنفيذ هجمات إرهابية راح ضحيتها الآلاف.
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