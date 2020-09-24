شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع الحالات إلى 101851 حالة ، في حين تم تسجيل وفاتين ليصبح مجموع الوَفَيَات لمسجلة 592 وفاة.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 101 حالة ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8298 حالة، مشيراً إلى أن عدد المساحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4516 مسحة ليبلغ مجموع الفحوص 725025 فحصا

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