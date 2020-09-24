اخبار العالم

وصول جثمان رجل الأعمال محمد فريد خميس للقاهرة قادما من نيويورك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان رجل الأعمال محمد فريد خميس للقاهرة قادما من نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، جثمان رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون، قادما من نيويورك، بعد وفاته يوم السبت الماضي، بعد صراعٍ مع المرض وذلك أثناء تلقي العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، جثمان رجل الأعمال فريد خميس، قادما على متن طائرة خاصة من نيويورك، وتم إنهاء تصاريح خروج الجثمان من صالة باب 35 المخصص لخروج الجثامين . 

ومن المنتظر، أن تصلى الجنازة على جثمان فريد خميس، ويتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بالروبيكي  بمدينة العاشر من رمضان.

وكان فى استقباله أسرته وعدد كبير من محببة وأصدقائة والشخصيات العامة وبعض العاملين بشركاته.

Advertisements
وصول جثمان رجل الأعمال محمد فريد خميس (1)
وصول جثمان رجل الأعمال محمد فريد خميس (1)

 

وصول جثمان رجل الأعمال محمد فريد خميس (2)
وصول جثمان رجل الأعمال محمد فريد خميس (2)

 

وصول جثمان رجل الأعمال محمد فريد خميس (3)
وصول جثمان رجل الأعمال محمد فريد خميس (3)

 

وصول جثمان رجل الأعمال محمد فريد خميس (4)
وصول جثمان رجل الأعمال محمد فريد خميس (4)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول جثمان رجل الأعمال محمد فريد خميس للقاهرة قادما من نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا