شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان رجل الأعمال محمد فريد خميس للقاهرة قادما من نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، جثمان رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون، قادما من نيويورك، بعد وفاته يوم السبت الماضي، بعد صراعٍ مع المرض وذلك أثناء تلقي العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، جثمان رجل الأعمال فريد خميس، قادما على متن طائرة خاصة من نيويورك، وتم إنهاء تصاريح خروج الجثمان من صالة باب 35 المخصص لخروج الجثامين .

ومن المنتظر، أن تصلى الجنازة على جثمان فريد خميس، ويتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بالروبيكي بمدينة العاشر من رمضان.

وكان فى استقباله أسرته وعدد كبير من محببة وأصدقائة والشخصيات العامة وبعض العاملين بشركاته.

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وصول جثمان رجل الأعمال محمد فريد خميس (1)



وصول جثمان رجل الأعمال محمد فريد خميس (2)



وصول جثمان رجل الأعمال محمد فريد خميس (3)