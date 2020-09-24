عاد إلى المغرب على كرسي متحرك.. “لاغتيست” يحكي عن واقعة الاعتداء عليه

كسف النجم “لاغتيست” تفاصيل الاعتداء، الذي تعرض له في العاصمة الفرنسية باريس، قبل سنتين من الآن، موضحا أنه عاد إلى المغرب آنذاك على كرسي متحرك.
وتحدث “لاغتيست” لإذاعة “هيت راديو”، عن واقعة الاعتداء عليه، إذ اعترض سبيله مجموعة من الأشخاص، أثناء طريقه إلى منزله في وقت متأخر، الأمر الذي خلف عدة إصابات في جسمه.
وكشف الفنان المغربي المستقر في فرنسا أنه عاد إلى المغرب في كرسي متحرك مباشرة بعد الاعتداء، الذي تعرض له، حيث قضى فترة نقاهة في مسقط رأسه في إمنتانوت.
وأشار لاغتيست إلى أنه تجنب التبليغ عن المعتدين، كما رفض فكرة الانتقام، على الرغم من كل ما تعرض له، وتسبب له في أضرار جسمانية، ونفسية، وأدخل الرعب لدى أفراد أسرته.
وسبق أن تحدث لاغتيست عن الاعتداء المذكور، خلال مشاركته في مهرجان موازين عام 2019، موضحا أنه السبب وراء الاعتداء عليه هو الحسد من أعداء النجاح.
وأصدر لاغتيست، قبل أيام، فيديو كليبوجديد بعنوان “vai et reviens”، جسد فيه ما تعرض له في واقعة الاعتداء.
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