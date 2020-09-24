خريبكة.. 62 إصابة كورونا والحصيلة تتجاوز 1000 مصاب في الإقليم!

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الخميس، تسجيل 62 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في إقليم خريبكة، لتتجاوز فيه الحصيلة 1000 حالة مؤكدة.

وأكدت مصادر طبية لـ“اليوم 24″ أن التحاليل المخبرية أظهرت تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إقليم خريبكة، من بينها حالة شرطي، فيما سجلت 27 إصابة في إقليم بني ملال، من بينها 3 عناصر أمنية، ومدير مدرسة تعليمة ضواحي المدينة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل 26 إصابة في الفقيه بن صالح، و18 الإصابة في خينفرة و8 إصابات في أزيلال، ليرتع إجمالي الحالات النشطة في جهة بني ملال – خنيفرة إلى 1041 حالة، لاتزال تتلقى العلاج.

وكانت التحاليل المخبرية قد أكدت، ليلة أمس الأربعاء، تسجيل 142 حالة مصابة بالفيروس التاجي في جهة بني ملال، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء 4235 حالة.