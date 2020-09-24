5 مسلسلات ضمن الأكثر مشاهدة من طرف المغاربة

يقبل الجمهور المغربي على الدراما المعروضة على القنوات الوطنية، سواء أكانت منتوجا فنيا مغربيا، أو أجنبيا، ويتضح ذلك من خلال أرقام المشاهدات، التي تحصل عليها.
وكشف مركز القياس “سيوميد”، في الأرقام الخاصة بالأسبوع الممتد بين من 16 شتنبر الحالي و22 منه، عن وجود 5 مسلسلات درامية، في قائمة الأكثر مشاهدة، تصدرتها المسلسلات التركية.
ويحتل المسلسل التركي “الوعد” صدارة الأكثر مشاهدة بـ 6.92 مليون مشاهد، متبوعا بمسلسل تركي آخر هو “حب أبيض أسود” 5.81 مليون، ثم مسلسل الحب ثالثا بـ5.49 مليون مشاهد، وجميعهم يعرضون على القناة الثانية.
واحتل مسلسل قضية العمر المعروض على الأولى المرتبة الرابعة في ترتيب المسلسلات بـ 3.92 مليون مشاهد، يليه مسلسل الدنيا دوارة بـ2.47 مليون مشاهد.
يذكر أن المدة، التي قضاها المشاهد المغربي، يوميا، أمام شاشة القنوات الوطنية، بلغت خلال الأسبوع نفسه، 3 ساعات و56 دقيقة، يوميا.
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