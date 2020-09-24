ترامب يرفض التعهد الصريح بالانتقال السلمي للسلطة حال خسارته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التعهد بشكل واضح وصريح بالانتقال السلمي للسلطة، حال خسارته الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر المُقبل، وقال خلال تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، إن "أوراق الاقتراع خارجة عن السيطرة، والديموقراطيون يعرفون ذلك أفضل من أي شخص آخر".

وقال ترامب: "سيتعين علينا أن نرى ما سيحدث، أنتم تعلمون أنني أشتكي بشدة من بطاقات الاقتراع، فهي كارثة"، ردا على سؤال حول ما إذا كان سيلتزم بالانتقال السلمي للسلطة، وفق وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية للأنباء.

بدوره، قال جو بايدن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية، معلقا على تصريحات ترامب: "في أي بلد نحن! إنه يقول أكثر الأشياء اللاعقلانية ولا أعرف ماذا أقول عن ذلك، لكن هذا لا يفاجأني".

وفي السياق ذاته، قال المدير القانوني للاتحاد الأميركي للحريات المدنية، ديفيد كول: "إن الانتقال السلمي للسلطة ضروري لديمقراطية فاعلة، وهذه التصريحات الصادرة عن رئيس الولايات المتحدة يجب أن تزعج كل أميركي".

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ومنذ شهور، كان ترامب يضغط ضد التصويت عبر البريد، قائلا إن التصويت عبر البريد على نطاق واسع سيؤدي إلى عمليات احتيال واسعة النطاق.

وفي تموز/ يوليو الماضي، رفض ترامب أيضا قبول نتائج الانتخابات القادمة خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، وفقا للمصدر ذاته.

يشار إلى أن ترامب رفض أيضا قبل أربع سنوات الالتزام باحترام نتائج الانتخابات إذا فازت منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون.