شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية الأميركية": وجودنا العسكري في العراق هو لمواجهة نفوذ إيران وداعش والان مع التفاصيل

الخميس 24 سبتمبر 2020 قال ‏وكيل وزارة الخارجية الأميركية، إنهم يدعمون للجيش اللبناني يأتي ضمن استراتيجيتهم لمواجهة إرهاب حزب الله.

وأضاف ‏وكيل وزارة الخارجية الأميركية، أن وجودهم العسكري في العراق هو لمواجهة نفوذ إيران إضافة الى مهمة القضاء على داعش

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