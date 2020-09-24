شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن العراق يغلق أجواءه أمام إيران لأسبوعين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:43 مساءً, 24 سبتمبر 2020 م أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، إغلاق أجوائها أمام الرحلات القادمة والمتجهة إلى إيران دون ذكر السبب. وأظهرت وثيقة صادرة من الخطوط الجوية العراقية توجيها بإغلاق كافة الرحلات من وإلى ايران بدءا من يوم غد الجمعة الخامس والعشرين من سبتمبر.

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