شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمني: ميليشيات الحوثي حولت صنعاء إلى سجن كبير والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف بأن الحوثيون يرفضون مبادرات السلام السعودية والأممية، ونعيش وضعا قاسيا بسبب الحرب المفروضة علينا من الحوثيين وإيران، كما أن الشعب اليمني لن يقبل التجربة الإيرانية على أرضه، مشددا على دعم جهود السعودية لإحلال السلم في اليمن وأن التعاون مع السعودية يحمي القوات اليمنية من الحوثيين المدعومين من إيران.
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