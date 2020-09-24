شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمني: ميليشيات الحوثي حولت صنعاء إلى سجن كبير والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن ميليشيات الحوثي حولت صنعاء لسجن كبير في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف بأن الحوثيون يرفضون مبادرات السلام السعودية والأممية، ونعيش وضعا قاسيا بسبب الحرب المفروضة علينا من الحوثيين وإيران، كما أن الشعب اليمني لن يقبل التجربة الإيرانية على أرضه، مشددا على دعم جهود السعودية لإحلال السلم في اليمن وأن التعاون مع السعودية يحمي القوات اليمنية من الحوثيين المدعومين من إيران.