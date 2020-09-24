شكرا لقرائتكم خبر عن سيؤول: لن نتسامح في مقتل موظفًا حكوميًا في كوريا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الدفاع في سيؤول اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية قتلت بالرصاص مسؤولا بوزارة المصايد البحرية في كوريا الجنوبية، والذي فقد يوم الاثنين الماضي.

وقال وزارة الدفاع، إن "كوريا الشمالية عثرت على الرجل في مياه تابعة لها، وارتكبت عملا وحشيا بإطلاق النار عليه ثم حرق جسده، بحسب تحليل شامل أجراه جيشنا لمعلومات استخبارية متنوعة".

وجاء في البيان أيضا أن "جيشنا يدين بشدة مثل هذا العمل الوحشي، ويدعو كوريا الشمالية بشدة إلى تقديم تفسير لما حدث ومعاقبة المسؤولين عنه".

Advertisements

وقالت الوزارة: "نحذر كوريا الشمالية بشدة من أنها تتحمل جميع مسؤوليات هذا الحادث."

من ناحية أخرى، وصف الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، ما جرى بأنه "حادث مروع لا يمكن التسامح معه".

وأدان مجلس الأمن القومي تصرفات كوريا الشمالية، وقال إنه لا يوجد مبرر لإطلاق الجنود النار على مواطن كوري جنوبي أعزل، ثم انتهاك حرمة جثته.

ووفقا للسلطات العسكرية، فُقِدَ الموظف الحكومي التابع لفريق إرشاد أعمال صيد الأسماك في البحر الغربي التابع لوزارة المصايد البحرية، في المياه التي تبعد حوالي كيلومترين عن جزيرة يونبيونج الصغيرة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.