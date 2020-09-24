شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الصين شيدت 380 معسكر اعتقال في شينجيانج والان نبدء بالتفاصيل

أشارت دراسة أسترالية نشرت اليوم الخميس أن الصين شيدت أكثر من 380 معسكر اعتقال ومركز احتجاز وسجنا في إقليم شينجيانج غربي البلاد منذ .2017

وتناقض الدراسة التي أجراها معهد السياسات الإستراتيجية الأسترالي ومقره كانبرا، مزاعم الصين أنها أنهت حملة الاعتقال الجماعي في الإقليم.

وباستخدام الصور الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية، رسم الباحثون الشبكة الكبيرة من معسكرات الاعتقال الجديدة التي شيدت منذ 2017 في شينجيانج بما في ذلك 14 منشأة على الأقل قيد الإنشاء.

وبحسب المنظمات الحقوقية والباحثين والناجين، اعتقلت الصين ما يقدر بمليون شخص من الويغور والكازاخ والهويس وغيرهم من الأقليات المسلمة على الأغلب في مخيمات على مدار الأربع سنوات الماضية. ووصفت بكين المخيمات بأنها مراكز للتدريب المهني الغرض منها منع الإرهاب والحركات الانفصالية.