شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جزيرة ياس الإماراتية تتوشح باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

حتفت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، باليوم الوطني السعودي الـ 90 الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، بإضاءة معالمها المميزة باللون الأخضر، وتنظيم عرض ألعاب نارية لمشاركة الشعب السعودي بالاحتفال بهذه المناسبة.

واستمتع زوار جزيرة ياس بمشهد إضاءة الواجهاتباللون الأخضر احتفاءً بالإنجازات التي حققتها المملكة. وشهدت الجزيرة فعالية للألعاب النارية التي جرى بثها مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تأتي ضمن مواصلة جزيرة ياس جهودها الساعية إلى التواصل مع زوارها في دولة الإمارات وجميع أنحاء المنطقة.