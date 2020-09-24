أصوات ألمانية ترجح إغلاقاً ثانياً مع تزايد الإصابات بكورونا

صرح سياسي بارز في الحزب المسيحي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا بأنه لا يرغب في استبعاد أن يتم الاضطرار لإيقاف أجزاء عريضة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية مجدداً بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا كما حدث في الربيع الماضي.

وقال نوربرت روتجن المرشح لرئاسة الحزب المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس عن احتمالية حدوث إغلاق ثان بألمانيا: "لا يمكن استبعاد أي شيء إذا تعلق الأمر بالاضطرار للسيطرة على هذا الوباء مجدداً".

وأوضح السياسي الألماني البارز أن الإغلاق الأول "لم يكن رفاهية... كان وسيلة أخيرة من أجل السيطرة على الفيروس".

من جانبه قال عالم الأوبئة الألماني كارل لاوترباخ وهو أيضاً سياسي بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم، في وقت سابق إنه لا يتوقع حدوث إغلاق ثان، وقال لصحيفة ألمانية "احتمالية معايشة إغلاق مرة أخرى كالذي عايشناه قبل بضعة شهور، اعتبرها غير قائمة على الإطلاق".

يشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد مجدداً خلال الأسبوع الأخير على ألفي حالة إصابة يومياً.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 2143 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون 24 ساعة.

وكان عدد الإصابات الجديدة قد بلغ 2297 إصابة يوم السبت الماضي، ليتم بذلك تسجيل أعلى عدد حالات إصابة في ألمانيا منذ شهر نيسان/أبريل الماضي.



