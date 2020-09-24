الرئيس اللبناني يعتمد 100 مليار ليرة لتعويض متضرري انفجار بيروت



وقع الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس مرسوماً يقضي بفتح اعتماد استثنائي في الموازنة العامة بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية يخصص لدفع تعويضات المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن ذلك يأتي استناداً إلى آلية تضعها قيادة الجيش ومحافظة بيروت، واستناداً إلى جداول اسمية يعدها الجيش وفق مبدأ الأولوية، ويتم الالتزام بها.

يذكر أن هذا الاعتماد فتح بناء على طلب الرئيس عون استناداً إلى مادة من الدستور التي تجيز لرئيس الجمهورية، إذا دعت ظروف طارئة مستعجلة، اصدار مرسوم بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة، على ألا تتجاوز هذه الاعتمادات حداً أقصى يحدد في قانون الموازنة.

وكان انفجار مدمر ضرب مرفأ بيروت في الرابع من آب/ أغسطس الماضي ما خلف أكثر من170 قتيلاً وستة آلاف مصاب ودمار هائل في المرفأ والعديد من المباني وشرد نحو 300 ألف شخص.



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