استخدمي العنب بهذه الطريقة لإزالة تجاعيد العينين

تسحق الحبتان جيداً ويضاف إليهما محتوى الكبسولتين. يطبق المزيج على منطقة محيط العينين يومياً قبل النوم. في الصباح التالي يتم غسل الوجه جيداً بالماء.
وننصح أيضاً بتطبيق وصفة أخرى تحتوي على: 12 حبة عنب، كبسولة فيتامين E وملعقة وسط من زيت الزيتون. يطبق المزيج على المنطقة نفسها لمدة 30 دقيقة قبل الغسل جيداً بالماء الفاتر.
ومن الضروري من أجل الحفاظ على شباب البشرة تناول الطعام الصحي والمتوازن والحرص على شرب كمية كافية من الماء يومياً فضلاً عن النوم لمدة 7 إلى 8 ساعات في كل ليلة.
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