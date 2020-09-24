صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

واعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 4471 إصابة جديدة بكورونا بينها 866 في جانب الكرخ.

أبو غريب ————— 31

ابو دشير ————— 20

الاسكان —————— 2

الاعلام —————— 38

البياع —————— 27

التاجي —————— 35

التراث —————— 3

الحارثية —————— 1

الحرية —————— 45

الدورة -———-—— 61

الدولعي —————— 13

الرحمانية —————— 2

السيدية —————— 12

الشرطة الخامسة ——— 2

الشرطة الرابعة ———— 1

الشعلة ——————54

الصالحية ——————10

الطارمية —————— 5

الطوبجي —————— 5

العامرية —————— 4

العطيفية —————— 8

العلاوي ——————- 1

الغزالية —————— 24

القادسية —————— 25

الكاظمية -—————- 60

الكرخ ———————- 3

المحمودية ————— 73

المعالف ————— 4

المنصور —————- 23

المواصلات -————- 12

النصر والسلام ———- 7

الوشاش ——————- 9

اليوسفية ————— 1

اليرموك ——-——— 17

جكوك —————- 2

حي الجامعة ————- 31

حي الجهاد ————— 67

حي الخضراء -———— 6

حي العامل ————— 45

حي العدل ——-——- 19

حي الفرات —————- 7

سبع البور ————— 4

سجن الكرخ ————— 1

كرادة مريم ————— 1

شارع حيفا —————- 1

ناحية الرشيد ———— 1

جانب الرصافة -——— 24

محافظة ذي قار ——— 3

محافظة الديوانية -—— 4

محافظة ديالى -——— 1

محافطة بابل ——— 4

محافظة صلاح الدين—- 2

محافظة ميسان ——— 1

محافظة كربلاء ——— 3

محافظة واسط ——— 1

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