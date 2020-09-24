افاد مصدر امني، الخميس، بان منتسبا بالشرط اصيب بطلق قناص في احدى قرى ابي صيدا بديالى.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 إن "منتسب بالشرطة اصيب بنيران قناص بقرية ابو كرمة التابعة لناحية ابي صيدا في ديالى"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قناص يصيب منتسبا بالشرطة بأبي صيدا في ديالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.