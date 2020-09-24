أفضل طريقة للتخلض من ادمان الكافيين

اما الشاي فهو لا يعتبر بديلاً مثالياً للقهوة لأنه يحتوي على مادة التيين التي تشكل موضوع إدمان بالنسبة إلى بعض الأشخاص.
إذاً ومن أجل الحفاظ على اليقظة والنشاط خلال النهار يجب الحرص على تطبيق بعض القواعد ومنها النوم لمدة 7 ساعات على الأقل ليلاً وتناول الطعام الصحي والمتوازن مع تناول وجبة خفيفة في الفترة الفاصلة بين وجبتي الفطور والغداء. فهذا يحد من الرغبة في شرب الشاي أو القهوة. كذلك من المهم شرب كمية كافية من الماء لا تقل عن 8 أكواب يومياً.
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