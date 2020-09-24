وبعدها بـ10 أيام، أعلن وفاة والده بفيروس كورونا، بعد انتقال العدوى إليه من زوجته المتوفية، وبعدها بثلاثة أيام فقط، مات أخوه أيضا بسبب الفيروس، وقال "أخويا في ذمة الله".
ولم تمر سوى بضع أيام حتى إعلان الفنجري إصابته هو الآخر بفيروس كورونا، وطلب من المتابعين الدعاء له، وخلال الساعات الماضية، أعلن أصدقاؤه وفاة الفنجري ليلحق بأمه وأبيه وأخيه، متأثر بإصابته بفيروس كورونا.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خبر وفاة عائلة الفنجري، وسادت حالة من الحزن والأسى بين المتابعين، الذين دعوا لعائلة الفنجري، وطالبوا الناس بالحذر.
ولم تؤكد السلطات الصحية في مصر نبأ وفاة أفراد هذه العائلة بكورونا أو تنفيه.
من جانبه، قال الدكتور إيهاب قطارية، أمين الصندوق بنقابة الصيادلة بمحافظة دمياط، في تصريحات صحفية، إن الفنجرى كان عمودًا لأسرته، حيث حرص على متابعة حالتهم وزيارتهم أثناء إصابتهم في الوقت الذي ظهرت عليه هو الآخر أعراض الإصابة بالفيروس.
وأكد أن هذه المأساة تدق أجراس الخطر للمواطنين لكيلا يستهينوا بالإصابة بالفيروس، ويطبقوا إجراءات التباعد الاجتماعي والحماية الشخصية.
كانت هذه تفاصيل خبر مأساة لا تصدّق... كورونا يودي بحياة أسرة في أقل من شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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