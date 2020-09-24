لماذا هرول السراح والإخوان إلى تركيا.. مصر في المعادلة

أجرى رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، الإثنين الماضي، زيارة مفاجئة إلى أنقرة، أعقبت ما أبداه الرئيس التركي من انزعاج بلاده من قرار السراج التنحي عن رئاسة حكومة الوفاق في طرابلس.

وحسب خبراء، يعتمد أردوغان على تحالفاته مع الوفاق والسراج لأجل تحقيق أطماعه في ليبيا، ووضع موطئ قدم له فى البحر المتوسط الغني بالنفط والغاز.

واعتبر خبراء سياسيون ليبيون أن تحالفات تركيا مع منظمات إرهابية في بلادهم، ودعهمها اللا محدود لتنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا، هو ما يطيل الأزمة السياسية والاقتصادية والعسكرية، خاصة أن أطماع أردوغان تصطدم بصرخة موقف مصر الثابت مما يحدث في جارتها ليبيا ورفضها التدخلات التركية.

وأوضحوا في تصريحات منفردة لــ"الخليج 365" أن ذهاب الإخوان وحكومة فايز السراج إلى تركيا أصبح معتادا لأنهما يتلقيان الأوامر والتعليمات من تركيا لطرحها على طاولة المشاورات والمباحثات، خاصة في ظل تزايد الضغط الإقليمي والدولي الرافض للتدخل التركي في ليبيا.



ويرى المحلل العسكري والسياسي الليبي محمد الترهوني لـ"الخليج 365" أنه لا جديد في استدعاء أنقرة لتنظيم الإخوان الإرهابي وحكومة السراج.

وقال الترهوني في تصريح لـ"الخليج 365" إن تنظيم الإخوان وحكومة السراج يتلقيان في مختلف الحوارات والمشاورات الأوامر من تركيا لطرحها على طاولة المشاورات والمقاوضات.



وأضاف الترهوني أن زيارات قيادات الإخوان في ليبيا المتكررة إلى تركيا هي "محاولة منهم لتقديم تنازلات أكثر ومحاولة لبيع ذمم أكثر وإرضاء تركيا بشكل كبير لأن لم يبق لهم إلا تركيا كحليف."





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بدوره يرى الخبير السياسي الليبي، محمد الأسمر، أن زيارة السراج وقيادات الإخوان إلى تركيا بشكل متكرر ومفاجئ محاولة هروب كبير لهم خوفا من تأزم الأمر والخروج بأقل أضرار لهم.

وتابع في تصريح لـ"الخليج 365" أن تركيا فشلت في مساومة مصر على موقفها الداعم للاستقرار في ليبيا لمعرفتها بخطط تركيا ودعمها للتنظيمات الإرهابية ورغبتها في السيطرة على ثروات ليبيا.

وأضاف الأسمر أن "زيارات مكوكية أخرى من هذه الجماعة إلى عرابهم أردوغان ستستمر في الفترة القادمة، إلى جانب محاولات للتواصل مع القيادة العامة للجيش لمحاولة الحصول على أكبر قدر من المكايب قبل غرق مركبهم."





ورجح، رمزي الرميح، رئيس المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي أنه من المحتمل أن تركيا سوف توافق على كل النقاط التي اتفقت عليها الأطراف الليبية خلال جلسة الحوار الاخيرة في المغرب.

وأكد في تصريح لـ"الخليج 365" أن تركيا فقدت زخمها الكبير خلال الأشهر الماضية بعد المناوشات التي تحاول أن تصنعها في شرق المتوسط ودخول الجانب الفرنسي على خط هذه الأزمة.

وأضاف: تنظيم الإخوان الإرهابي أيقن أنه شارف على خسارة المعركة التي يقودها ضد الشعب الليبي لأنهم هم من شاركوا في تجويع وتشريد الليبين والعبث بأرزاقهم خلال زرع التنظيمات الإرهابية التي ساهمت وبشكل كبير في تدمير البلاد ونهب الثروات اخرها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعها فائز السراج مع الجانب التركي هي انتهاك صريح وواضح لسياد البلاد .

ودعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش في خطابه أمام الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الــ الخامسة والسبعين إلى التعاون من أجل تيسير التوصل إلى اتفاق فعّال لوقف إطلاق النار، واستئناف المحادثات السياسية بين الأطراف الليبية وشدّد على إعطاء زخم جماعي جديد لدعم السلام والمصالحة .