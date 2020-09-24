مصر تؤكد ضرورة وقف "التدخلات السلبية" في ليبيا

الخليج 365الخميس 2020/9/24 06:26 م بتوقيت أبوظبي
أكدت مصر، اليوم الخميس، ضرورة العمل المشترك مع فرنسا لوقف التدخلات السلبية المزعزعة للأمن والاستقرار في ليبيا.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الفرنسي جان إيف-لودريان، على هامش المؤتمر الوزاري الرباعي في العاصمة الأردنية عمّان، والذي تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية.
وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، إن شكري استعرض الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، مشددا على ضرورة التنسيق بين البلدين في هذا الصدد.
من ناحية تناول اللقاء بين الوزيرين مخرجات الاجتماع الرباعي حول السلام في الشرق الأوسط، وما أسفر عنه من بيان مشترك أكد أهمية تعزيز مناخ الاستقرار بالمنطقة، وضرورة الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، استناداً إلى مبدأ حل الدولتين وفي إطار مقررات الشرعية الدولية.
وتطرق اللقاء أيضاً إلى تطورات الوضع في لبنان، وما يتصل بذلك من ضرورة الدعم والتنسيق في هذا الشأن بغية تحقيق المستقبل المنشود للشعب اللبناني، وإخراج لبنان من الأزمة الحالية.
وأعرب وزير الخارجية المصري عن ارتياحه لوتيرة التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا على كافة المستويات من أجل تعزيز التعاون اتصالاً بالتطورات الإقليمية.
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