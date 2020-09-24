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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين: اتهامات ترامب بالأمم المتحدة تھدف الى تشویه سمعة الصین لأغراض سیاسیة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
رفضت الصین امس ما وصفته بـ"الاكاذیب والاتهامات" الامریكیة لھا لاسیما في ما یتعلق بفیروس (كورونا المستجد - كوفید 19)..ددة على ان هذه "الاتھامات تھدف الى تشویه سمعة الصین على منصة الأمم المتحدة لأغراض سیاسیة خفیة".
وقال المتحدث باسم الخارجیة الصینیة وانغ ون بین في تصریح خلال المؤتمر الصحفي الیومي بحسب وكالة انباء الصین الجدیدة (شینخوا) ان "بلاده تعارض بشدة تلفیق الولایات المتحدة للأكاذیب والاتھامات التي لا أساس لھا ضد الصین والموجھة لأغراض سیاسیة مشبوھة على منصة الأمم المتحدة".
واضاف وانغ ردا على ما تضمنته كلمة الرئیس الامریكي دونالد ترامب امام الدورة الـ 75 للجمعیة العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء بشأن الصین ان "جھود الصین للاستجابة لفیروس كورونا، واضحة ومسجلة".
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