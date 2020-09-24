شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الإنتربول" يسلم مصر ثلاثة مطلوبين في "قضية فيرمونت" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أفادت وزارة الداخلية المصرية بأن ثلاثة من المتهمين المطلوبين بقضية الفيرمونت، وصلوا إلى مطار القاهرة الدولي، بعدما تم ضبطهم من قبل الإنتربول الدولي.

Advertisements

و“قضية الفيرمونت“ التي أثارت جدلا واسعا وشغلت الرأي العام المصري، هي جريمة اغتصاب جماعي تعرضت لها ابنة النائبة المصرية نهى العمروسي في فندق فيرمونت نايل سيتي، بالقاهرة.

وكانت النيابة العامة المصرية أعلنت عن اتخاذها إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للهاربين في واقعة ”فندق فيرمونت“