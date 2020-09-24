الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لرئيس الوزراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالموافقة على تنازل شركتى "كاتو للاستثمار والدولية للمطارات"، عن عقد منح التزام إنشاء وتشغيل واستغلال وإعادة مطار العلمين الدولى لصالح وزارة الدفاع. كما نشرت الجريدة الرسمية قرارا باعتبار مشروع إنشاء طريق أبراج الضغط العالى بمحافظ سوهاج من أعمال المنفعة العامة.

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