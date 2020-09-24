شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قرارات جمهورية بإحالة قضاة إلى وظائف غير قضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية عددًا من القرارات الجهورية للرئيس عبد الفتاح السيسى، بنقل كل من على صلاح محمود على، الرئيس من الفئة ب بمحكمة أسوان الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تعادل درجة وظيفته الحاتلية، مع احتفاظه بمرتبه فيها؛ ونقل سامح محمود سعيد الدسوقى، الرئيس من الفئة ب بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

وتضمنت القرارات نقل كل من أحمد محمد حمدى رشاد عبد الرازق، المستشار بمحكمة استئناف قنا، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها؛ ومحمد سراج الدين أنور عمارة، الرئيس من الفئة أ بمحكمة شبين الكوم الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها، ونقل القاضى أشرف زكريا أحمد زهران، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، إلى وظيفة غير قضائية، بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.