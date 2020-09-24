شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الوطنية من أجل مصر.. تنوع وتوافق وتمثيل قوى للشباب والمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد القائمة الوطنية من أجل مصر المشكلة لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة للمنافسة على 4 دوائر للقوائم على مستوى الجمهورية، فرصة مهمة لخلق كوادر سياسية جديدة من الشخصيات الحزبية والسياسية والشبابية، كما تعبر القائمة عن التوافق الوطنى بين الأحزاب السياسية المختلفة، حيث ضمت 12 حزبا سياسيا على اختلاف أيديولوجياتهم وأفكارهم.

ولعل من أهم ما يميز القائمة الوطنية من أجل مصر هو الدفع بعدد كبير من الشباب للترشح فى الدوائر الأربعة المخصصة للقوائم، والتى تشمل كل المحافظات على مستوى الجمهورية، منهم 26 شخصية شبابية من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هذه التجربة التى أثرت الحياة السياسية، وساهمت فى خلق كوادر سياسية جديدة من الشباب وتأهيلهم للمشاركة بقوة فى الحياة السياسية وصنع القرار، وتولى المواقع القيادية مستقبلا، خاصة أن الشباب هم وقود بناء الدولة والنهوض بها، هذا بجانب تمثيل عدد كبير من الشباب من خارج التنسيقية فى القائمة، ليكون هناك تمثيل قوى للشباب تحت قبة البرلمان، مما يساهم فى خلق كوادر شبابية.

أيضا التمثيل القوى للمرأة فى القائمة الوطنية من أجل مصر، إعمالا لحكم الدستور والقانون بتمثيل المرأة فى مجلس النواب بنسبة 25 % من إجمالى عدد المقاعد، لذلك أقر قانون مجلس النواب أن تجرى الانتخابات بنظام القوائم المغلقة المطلقة بنسبة 50 % من إجمالى عدد المقاعد لضمان تمثيل المرأة والفئات المميزة إيجابيا وفقا للدستور والقانون، بجانب 50% بالنظام الفردى.

كما ضمت القائمة الوطنية من أجل مصر شخصيات وأسماء بارزة فى العمل السياسى والحزبى، وشخصيات لها تاريخ نيابى، وهو ما يسهم فى إثراء الحياة النيابية، كما ضمت القائمة العديد من الوجوه الجديدة من مختلف الفئات والتخصصات.

ومن اللافت أيضا، أن القائمة الوطنية من أجل مصر ضمت مترشحات من زوجات عدد من الشهداء، وذلك فيه نوع من التكريم لشهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.

وضمت القائمة من مرشحى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعض زوجات شهداء رجال القوات المسلحة، والذى لقوا مصرعهم بالعمليات الإرهابية التى شهدتها مصر السنوات الماضية، وهم إيمان عبدالقادر دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وهي أرملة الشهيد مقدم أركان حرب عادل عبدالحميد عيد حسن، والذى استشهد فى منطقة بئر لحفن، كما ضمت القائمة رحاب عبدالغني، زوجة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد شحاتة، والذى استشهد بتاريخ 25 فبراير 2020 بكرم القواديس شمال سيناء.

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فى سياق متصل، جاء تشكيل القائمة الوطنية من أجل مصر متضمنا مرشحين من أعضاء حزب الوفد، رغم كل ما أثير مؤخرا عن انسحاب حزب الوفد من القائمة ووجود خلافات داخله حول المشاركة بالقائمة، إلا أن الحزب مستمر وممثل فيها، وهو ما يشير إلى التوافق بين الأحزاب المتحالفة فى هذه القائمة، وهو تحالف انتخابى فقط ينتهى بانتهاء العملية الانتخابية، وتحت القبة كل حزب يمثل نفسه.

ويشارك عدد من الأحزاب السياسية ضمن القائمة الانتخابية الموحدة من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب، وهم " حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم قد أعلنت عن فتح باب الترشح بانتخابات مجلس النواب، ابتداء من 17 سبتمبر الجاري ولمدة 10 أيام حتى 26 سبتمبر الجاري، وتضمن الجدول الزمنى دعوة الناخبين للاقتراع، وبداية الكشف الطبى على المرشحين من يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر، على أن يكون تلقى وفحص طلبات الترشح من 17 وحتى 26 سبتمبر، وذلك يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء وينتهى العمل باليوم الأخير فى الساعة 2 ظهرا.

وحدد الجدول الزمنى بداية تسجيل المصريين بالخارج بياناتهم على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارا من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر حتى يتمكنوا من الاقتراع.

وتعلن كشوف أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية ونشر القائمة المبدئية والطعن عليها أما محكمة القضاء الإدارى أيام 27 و28 و29 سبتمبر على أن تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقدمة اليها خلال أيام 30 سبتمبر و1 و2 أكتوبر، وتعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر.

كما حدد الجدول الزمنى يوم 7 أكتوبر آخر موعد لتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات فى جريدتين واسعتى الانتشار يوم 8 أكتوبر.

وتجرى عملية الاقتراع فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فهى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.