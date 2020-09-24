شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الوطنية من أجل مصر ضمان لتمثيل مختلف الأفكار والأراء تحت قبة مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمنت القائمة الوطنية "من أجل مصر" التى ستخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، والتي تضم 12 حزبا وتنسيقية شباب الأحزاب، كافة الآراء، والأيديولوجيات، والجميع اتفق على هدف واحد وهو إعلاء المصلحة الوطنية والعامة على الحسابات الشخصية، ولهذا يعد هذا التحالف الانتخابي الذى وصفه الكثيرين من الشخصيات السياسية والحزبية بأنه تحالف تاريخى، يثرى الحياة السياسية والحزبية خلال الفترة المقبلة.

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وتضم القائمة الوطنية "من أجل مصر" أحزاب كانت ضمن الأغلبية بالمجلس السابق وأخرى كانت ضمن المعارضة، الجميع حريص على التواجد تحت القبة من أجل إثراء الحياة السياسية، وأن يكون صوت المواطن تحت القبة، ويعبر عن أراءه وأفكاره، وهذه القائمة بداية حقيقية لحياة حزبية قوية خلال الفترة المقبلة، فالجميع حريص على إعلاء المصلحة العامة، والاختلاف فى الآراء لا يعنى وجود خلاف، الكل اجتمع على حب الوطن، والتاريخ السياسى سيقف احتراما للمشاركين في هذه القائمة الوطنية التي تعبر عن المصريين وجميع الفئات في المجتمع.

ويشارك عدد من الأحزاب السياسية ضمن القائمة الانتخابية الموحدة من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب، وهم " حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب.