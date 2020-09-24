شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التثقيف بنقابة الإعلاميين يشيد بوعي المصريين "أصاب الإخوان بهيستريا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، إن الدور الإيجابي الذي لعبه الإعلام على مدى الفترات الماضية ساهم فى توعية المصريين ومكنهم من الانتصار على أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، وأنه لن يسمح لأحد بالمتاجرة بمشاكله وأزماته، موضحا أن الجماعة المتطرفة تعمل على تضخيم الأمور البسيطة في مصر، كونها مفلسة ومصابة بحالة هيستيرية، بعدما نبذها الشعب وأحبط مخططاتها.

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وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه رغم المليارات التي تنفقها قطر وتركيا للتحريض ضد الدولة المصرية من خلال عناصر الجماعة الإرهابية إلا أنهم فشلو فشل زريع في تحقيق مخططهم في تفكيك الدولة المصرية نتيجة وعي المصريين وعدم تعاطيهم لأكاذيبهم .

وطالب أيمن عدلي المصريين بالعزوف عن وسائل الاعلام الإخوانية التي تشوه الرموز المصرية وتخلق حالة من التشكيك هدفها إسقاط الدولة او إفشالها من خلال بث سموم عبر منصاتها سواء مواقع التواصل الاجتماعي أو الوسائل الاعلامية بصفة عامة عن طريق بعض الخونه والمأجورين .