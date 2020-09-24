مصادر: ماجد فهمي يغادر بنك التنمية الصناعية وغادة البيلي مرشحة لخلافته



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قالت ثلاثة مصادر مصرفية لمصراوي، إن ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية قد انتهت مدة رئاسته للبنك دون تجديد، بعد خمس سنوات في هذا المنصب.

وكشفت المصادر أن غادة البيلي رئيسة مجموعة الخزانة في البنك الأهلي سابقا مرشحة لتولي منصب رئيس بنك التنمية الصناعية خلفا لماجد فهمي.

وتمكن فهمي خلال رئاسته للبنك من إغلاق خسائر مرحلة بأكثر من مليار جنيه خلال 4 سنوات وهو من أصعب الملفات في البنك.

كما تراجعت الخسائر المرحلة من 1.650 مليار جنيه في 2016 إلى 630 مليون جنيه بنهاية الشهر الماضي بنسبة تراجع 64%، بحسب تصريحات سابقة لماجد فهمي.

وكانت أزمة الخسائر المرحلة ظهرت بعد دمج بنك التنمية الصناعية والعمال المصري في بنك واحد قبل 15 عاما تقريبا التي كانت تعد من أكبر التحديات التي تواجههم.

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وإغلاق الخسائر المرحلة تمت من خلال أرباح البنك المحققة على مدار 4 سنوات التي تجاوزت 1.5 مليار جنيه لأول مرة في تاريخ البنك بالإضافة إلى تسديد 800 مليون جنيه ضرائب للدولة.

وحقق إجمالي المركز المالي للبنك معدل نمو بنسبة 46% في نهاية يوليو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليرتفع من 20.4 مليار جنيه في يوليو 2019 إلى 29.8 مليار جنيه في يوليو الماضي 2020 بزيادة 9.4 مليار جنيه .

وسجل إجمالي محفظة الائتمان (القروض) معدل نمو بنسبة 34% لتقفز إلى 14.9 مليار جنيه في يوليو 2020 مقابل 11.1 مليار جنيه من نفس الفترة بالعام الماضي بزيادة تجاوزت 3.8 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي محفظة ودائع البنك ما يقرب من 20 مليار جنيه في نهاية يوليو 2020 مقابل 15.335 مليار جنيه من نفس الفترة من العام السابق له بنسبة نمو 30%.

وقفز صافي الأرباح قبل خصم الضرائب إلى 338 مليون جنيه في نهاية الشهر الماضي مقابل 301 مليون جنيه من نفس الفترة بالعام السابق بنسبة نمو 12%.

كما سجل صافي الدخل من العائد 477 مليون جنيه في نهاية يوليو الماضي مقارنة ب 401 مليون جنيه من نفس الفترة من العام السابق له بنسبة نمو 19%.