إعدام أغذية فاسدة وتحرير 14 محضرًا بنويبع- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، حملة للمرور على المنشآت الغذائية بمدينة نويبع، للتأكد من صلاحية المواد الغذائية.

وأسفرت الحملة عن إعدام 106 كيلو من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، ومشروبات غازية منتهية الصلاحية، وجرى تحرير 14 محضرًا متنوعًا.

واستهدفت الحملة المرور على 22 منشآت غذائية بمدينة نويبع، وجرى تحرير 5 محاضر نقص اشتراطات نظافة، و 9 محاضر عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالأغذية، وسحب 6 عينات أغذية مختلفة وإرسالها للتحليل بالمعامل المركزية.