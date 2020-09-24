صعدت بالتعمير والإسكان.. أسعار الدولار في 11 بنكا بنهاية تعاملات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما استقر السعر في 10 بنوك أخرى.
وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان إلى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.
وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والإسكندرية، وقناة السويس عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنوك البركة، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي عند 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.
وبقي سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.
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