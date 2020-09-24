10 خطوات.. التعليم العالي توضح طريقة دفع رسوم دليل القبول للشهادات المعادلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، السبت القادم 26 سبتمبر وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

وأوضحت التعليم العالي، في بيان اليوم الخميس، أنه تقرر لأول مرة هذا العام أن يتم سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق بموجب إذن دفع يطبع من على الموقع الإلكتروني للتنسيق لدفع حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة وذلك على الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم حساب الدائنون رقم(9190447778)، حيث سيتم استلام رقم الدخول والرقم السري على الهاتف المحمول المسجل بالموقع حتى يتم حضور الطالب إلي المكتب أو أي من فرعية مرة واحدة فقط عند تسليم الشهادات.

وتابعت، "ويتاح للطالب بواسطة برنامج تسجيل التنسيق الالكتروني للشهادات المعادلة حجز الموعد والتاريخ للذهاب إلى مقر المكتب أو أي من فروعه لتسليم أوراقه مرفقة بطبعة البيانات الأساسية والدرجات والرغبات، لمنع تكدس الطلاب والازدحام تماشياً مع الظروف الراهنة ولمنع انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأوضحت التعليم العالي، الخطوات الواجب إتباعها للحصول على إذن الدفع وكود الدخول لطلاب الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

1- يقوم جميع طلاب الشهادات المعادلة بالدخول على موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت من خلال الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg، ثم بعد ذلك الدخول إلي صفحة الشهادات المعادلة والضغط على رابط "تسجيل جديد للحصول رقم الدخول وإجراءات الدفع" وتظهر للطالب شاشة ترحيب وتعليمات ينبغي عليه قراءتها جيدا ثم الضغط على مفتاح التالي.

2- يقوم الطالب باختيار نوع الشهادة المعادلة التي حصل عليها (وينبغي مراعاة الدقة عند الاختيار حيث يترتب على الاختيار ظهور أسماء المواد الصحيحة وتخصصات الكليات المسموح بها للطالب) و تسجيل بياناتها وتشمل (نوع الشهادة – رقم الهوية أو السجل المدني والشخصي للطالب في حال إقامته في إحدى الدول العربية - College Board Student IDلطلاب الشهادة الثانوية الأمريكية-اسم المدرسة والدولة والمحافظة التي درس بها الطالب للحصول على شهادة الثانوية المعادلة) ثم الضغط مفتاح على التالي.

3- تسجيل بيانات الطالب (الاسم –البريد الالكتروني- التليفون المحمول- الديانة والنوع – الرقم القومي للطالب –تاريخ الميلاد- عنوان إقامة الطالب داخل جمهورية مصر العربية الذي سيتم توزيع الطلاب في ضوئة وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي). ثم الضغط على مفتاح التالي

Advertisements

4- يتبع خطوة للتحقق من مقدم صحة رقم الهاتف المحمول المسجل حيث سيقوم النظام بإرسال كود التحقق إلى رقم الهاتف الذي قام الطالب بتسجيله ضمن بياناته ويقوم الطالب بنقل الكود من رسائل المحمول إلى الشاشة لإكمال عملية التحقق ثم الضغط على مراجعة وتأكيد الطلب.

5- تظهر للطالب شاشة لمراجعة بيانات الطلب وينبغي عليه التأكد من نوع الشهادة التي قام باختيارها ومراجعة بياناتها ومن ثم الضغط على تسجيل الطلب والذي يقوم بدوره بعرض شاشة تحتوي على رقم الدخول الذي حصل عليه الطالب ويتم إرسالها علي المحمول في رسالة نصية قصيرة.

6- في حالة أن يكون الطالب قد قام بتسديد الحوالة بالفعل بمكتب البريد يستخدم الطالب شاشة ادخال رقم الطلب ورقم الإيصال وتاريخ الحوالة وذلك لربط رقم الدخول المسجل بيانات الدفع الواردة من البريد

7- وفي حالة أن يكون الطالب يرغب في طباعة إذن الدفع للتوجه لمكتب البريد يستخدم الطالب شاشة طباعة إذن الدفع والموجه إلى البريد ويحتوي رقم الحساب واسم الخدمة المطلوبة " مقابل الدليل الالكتروني لخدمات التنسيق "يراعي تسجيل سبب الحوالة بنفس رقم الدخول الحاصل عليه الطالب عند التسجيل وعليه الاحتفاظ بالورقة المطبوعة وإيصال الحوالة لتسليمهم بمكتب التنسيق مع الشهادات والأوراق الأخرى.

8- بعد إتمام أي من الإجراءين السابقين للدفع، يترقب بالطالب رسالة على الهاتف المحمول برقم الدخول وكلمة السر بعد إتمام إيداع الحوالة ب ٢٤ ساعة يتمكن من خلالها بإعادة الدخول على الموقع الإلكتروني وتسجيل رقم الدخول والرقم السري لمتابعة إدخال درجاته ورغباته وحجز موعد من للحضور إلى مكتب التنسيق أو أي من فرعيه.

9- وفي حالة فقدان كلمة السر أو رقم الدخول أو الحاجة لطباعة بيان الدفع يمكن للطالب اختيار " الاستعلام عن رقم الدخول وإعادة تعيين كلمة السر" من الصفحة الرئيسية بالموقع

10- وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية يجب عليهم تقديم تسلسل دراسي كامل مستوفي لجميع الأختام والتصديقات.